Haberler Medipol Başakşehir Son dakika: Aykut Kocaman resmen Başakşehir'de!

Son dakika: resmen 'de!

Son dakika haberine göre, 'in yeni teknik direktörü oldu. Turuncu-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcıyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 13:39
Son dakika: Aykut Kocaman resmen Başakşehir'de!

Süper Lig ekiplerinden resmi sitesinden yaptığı açıklamada yeni teknik direktörü ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başkan 'ın katıldığı imza töreninde açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, şampiyon Başakşehir ailesinin bir parçası olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"BAŞARIYA ODAKLI BİR TEKNİK ADAM"
Aykut Kocaman'ın 'nin en değerli teknik direktörlerinden biri olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, "Tecrübesi ve birikimiyle Başakşehir ailesine çok katkısı olacağına inanıyorum. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde kupa kazanmaya alışkın, başarı odaklı bir teknik adam. Kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmalara önem veren ile, yapay zeka ve teknolojiyi futbolla buluşturan 'daki sayılı teknik direktörlerden biri olan Aykut Kocaman'ın buluşmasının Türk futboluna değer katacağı düşüncesindeyim.

Ligdeki sıralamamız ve takımımızdaki sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemde görevi devraldı. Şu anda kadromuzda yer alan 10 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ancak el birliğiyle yeniden ligde üst sıralara çıkarak kulübümüzü hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bu hedefle elini taşın altına koyan Aykut Kocaman'a bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum."

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