Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir'e veda etti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olan İrfan Can Kahveci, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızla vedalaştı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür ederken teknik direktörümüz Aykut Kocaman da İrfan Can Kahveci'ye başarılar diledi." ifadeleri yer aldı.