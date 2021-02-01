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'de ilk antrenmanına çıktı

'in 23. haftasında ile karşılaşacak olan , zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Turuncu-lacivertlilerin yeni teknik direktörü takımla ilk idmanına çıktı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 20:26
Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertliler, 'in 23. haftasında yarın ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Aykut Kocaman, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Dar alanda topla oyun ve taktik çalışmalar üzerinde durulan idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, 'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Galatasaray ile karşılaşacak.


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