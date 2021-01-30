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Buruk gitti ilk aday Kocaman

, başarısız sonuçların ardından teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:47 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Buruk gitti ilk aday Kocaman

Turuncu-lacivertli ekiple geçen sezon şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki hoca, bu sezon 20 maçta 24 puan toplamıştı. Teknik adam arayışlarına başlayan 'de ilk adayın olduğu belirtilirken; ve 'nin da listede yer aldığı öğrenildi.

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