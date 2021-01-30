Buruk gitti ilk aday Kocaman

Turuncu-lacivertli ekiple geçen sezon şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki hoca, bu sezon 20 maçta 24 puan toplamıştı. Teknik adam arayışlarına başlayan Başakşehir'de ilk adayın Aykut Kocaman olduğu belirtilirken; Tayfun Korkut ve Şota Arveladze'nin da listede yer aldığı öğrenildi.