Turuncu-lacivertli ekiple geçen sezon şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki hoca, bu sezon 20 maçta 24 puan toplamıştı. Teknik adam arayışlarına başlayan Başakşehir'de ilk adayın Aykut Kocaman olduğu belirtilirken; Tayfun Korkut ve Şota Arveladze'nin da listede yer aldığı öğrenildi.
Buruk gitti ilk aday Kocaman
Başakşehir, başarısız sonuçların ardından teknik direktör Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:47 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50