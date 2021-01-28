Trabzon kupayı hak etti

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirirken, Trabzonspor'un kupayı hak ettiğini vurguladı. Hem rakiple, hem de hakemle mücadele ettiklerinin altını çizen Buruk, "Mücadele çok uzun sürdü, hem rakiple mücadele ettik, hem de hakemle mücadele ettik. Lehimize ve aleyhimize verilen kararlar maça gölge düşürdü. İkinci golü Yaşar Kemal Uğurlu sayesinde yedik. Bizim sıkıntımız hücum yönünde oldukça eksik çıktık. Edin Visca, İrfan Can, Chadli, Rafael gibi 8-9 oyuncumuz sakattı. Trabzonspor bizden daha iyi oynadı tebrik ediyorum" diye konuştu.