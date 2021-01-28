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kupayı hak etti

Teknik Direktörü , hakem 'yu eleştirirken, 'un kupayı hak ettiğini vurguladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:52 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Trabzon kupayı hak etti
Teknik Direktörü , hakem 'yu eleştirirken, 'un kupayı hak ettiğini vurguladı. Hem rakiple, hem de hakemle mücadele ettiklerinin altını çizen Buruk, "Mücadele çok uzun sürdü, hem rakiple mücadele ettik, hem de hakemle mücadele ettik. Lehimize ve aleyhimize verilen kararlar maça gölge düşürdü. İkinci golü Yaşar Kemal Uğurlu sayesinde yedik. Bizim sıkıntımız hücum yönünde oldukça eksik çıktık. , , , gibi 8-9 oyuncumuz sakattı. Trabzonspor bizden daha iyi oynadı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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