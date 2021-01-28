Marsilya Sportif Direktörü'nden İrfan Can Kahveci açıklaması!

Ocak ayı transfer döneminin son günlerine girilmesiyle birlikte kulüpler de çalışmalarına hız verdi. Bir süredir Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer rekabeti yaşanmasına neden olan Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Oyuncuyla ilgilendiği iddia edilen Fransız ekibi Olympique Marsilya'dan flaş bir açıklama geldi. RMC Sport'a konuşan Marsilya Sportif Direktörü Pablo Longoria; İrfan Can ile ilgilenmediklerini ve oyuncunun takip ettikleri futbolcular listesinde bulunmadığını duyurdu.