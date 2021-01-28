Haberler Medipol Başakşehir Marsilya Sportif Direktörü'nden İrfan Can Kahveci açıklaması!

Sportif Direktörü'nden açıklaması!

Son dakika transfer haberleri... Fransız ekibi 'nın sportif direktörü , yaptığı açıklamada ile ilgilenmediklerini bildirdi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:51 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:02
Marsilya Sportif Direktörü'nden İrfan Can Kahveci açıklaması!

Ocak ayı transfer döneminin son günlerine girilmesiyle birlikte kulüpler de çalışmalarına hız verdi. Bir süredir ile arasında transfer rekabeti yaşanmasına neden olan Medipol Başakşehirli 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Oyuncuyla ilgilendiği iddia edilen Fransız ekibi 'dan flaş bir açıklama geldi. 'a konuşan Sportif Direktörü ; İrfan Can ile ilgilenmediklerini ve oyuncunun takip ettikleri futbolcular listesinde bulunmadığını duyurdu.

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