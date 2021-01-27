Haberler Medipol Başakşehir Son dakika: Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması!

Son dakika: 'dan açıklaması!

Son dakika transfer haberi: TFF Süper Kupa Final maçının ardından Başkanı , ve 'nin transfer etmek istediği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, " Fenerbahçe'nin de görüşme talebi oldu. Onlara da randevu verip, görüşme yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:49 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:53
Son dakika: Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması!

Son dakika transfer haberi: TFF Süper Kupa Final maçının ardından Başkanı , ve 'nin transfer etmek istediği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:

'a şu an yurt dışından da bir teklif var ama bir yandan, Galatasaray'la görüşme yaptık ve birbirimize teklifleri ilettik. Fenerbahçe'nin de görüşme talebi oldu. Onlara da randevu verip, görüşme yapacağız.

İşin parasal kısmı var, oyuncu takası teklifinde bulundular. Bizim oldukça geniş bir portföyümüz var. Olabilir de, olmayabilir de.

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