Son dakika: Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması!

Son dakika transfer haberi: TFF Süper Kupa Final maçının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları:

İrfan Can'a şu an yurt dışından da bir teklif var ama bir yandan, Galatasaray'la görüşme yaptık ve birbirimize teklifleri ilettik. Fenerbahçe'nin de görüşme talebi oldu. Onlara da randevu verip, görüşme yapacağız.



İşin parasal kısmı var, oyuncu takası teklifinde bulundular. Bizim oldukça geniş bir portföyümüz var. Olabilir de, olmayabilir de.