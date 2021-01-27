Haberler Medipol Başakşehir Okan Buruk'tan flaş transfer itirafı! İrfan Can Kahveci...

'tan flaş transfer itirafı! ...

Son dakika transfer haberleri | Geçtiğimiz sezonun şampiyonu , 'da ile karşılaşıyor. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör , son günlerde gündem haline gelen ile ilgili konuştu. Buruk, örneği verirken, 'nın yanıtı da oldukça ilgi çekti. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 08:57
Okan Buruk'tan flaş transfer itirafı! İrfan Can Kahveci...

, 'la oynanacak maçı öncesinde 'la ilgili transfer iddialarına yanıt verdi.

Okan Buruk'tan flaş transfer itirafı! İrfan Can Kahveci...

'nin sakatlığı bizi üzdü, umarım uzun sürmeyecek. Yapılan kontroller sonucu 1-2 hafta sonra takıma dönebileceği konuşuldu.

Okan Buruk'tan flaş transfer itirafı! İrfan Can Kahveci...

Devamlı transfer soruluyor. iyi bir profesyonel ve iyi bir kişilik. Transfer görüşmeleri olsa da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

Okan Buruk'tan flaş transfer itirafı! İrfan Can Kahveci...

Futbolun içinde transfer var, birçok oyuncuya teklif geliyor. 'de doğru rakamı veren olursa, her oyuncu transfer edilebilir. 'ı 222 Milyon euro vererek aldılar. Şartlar yerine getirilirse, her oyuncu alınır.

Okan Buruk'tan flaş transfer itirafı! İrfan Can Kahveci...

İstenilen teklif gelirse, kararı başkan verir. Devamlı aynı şeyleri konuşmak beni yoruyor.

Okan Buruk'tan flaş transfer itirafı! İrfan Can Kahveci...

ABDULLAH AVCI'DAN GÜLDÜREN YANIT!

'ın oynamadığını bilmiyordum. , oynamıyorsa talip olabilir miyim? da oynamıyor galiba.

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