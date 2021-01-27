Okan Buruk'tan flaş transfer itirafı! İrfan Can Kahveci...

Okan Buruk, Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde İrfan Can'la ilgili transfer iddialarına yanıt verdi.
Okan Buruk, Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde İrfan Can'la ilgili transfer iddialarına yanıt verdi.
İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı bizi üzdü, umarım uzun sürmeyecek. Yapılan kontroller sonucu 1-2 hafta sonra takıma dönebileceği konuşuldu.
Devamlı transfer soruluyor. İrfan iyi bir profesyonel ve iyi bir kişilik. Transfer görüşmeleri olsa da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.
Futbolun içinde transfer var, birçok oyuncuya teklif geliyor. Türkiye'de doğru rakamı veren olursa, her oyuncu transfer edilebilir. Neymar'ı 222 Milyon euro vererek aldılar. Şartlar yerine getirilirse, her oyuncu alınır.
İstenilen teklif gelirse, kararı başkan verir. Devamlı aynı şeyleri konuşmak beni yoruyor.
ABDULLAH AVCI'DAN GÜLDÜREN YANIT!
İrfan Can'ın oynamadığını bilmiyordum. Okan Hocam, oynamıyorsa talip olabilir miyim? Edin Visca da oynamıyor galiba.