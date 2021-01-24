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Ne Rize ne

Covid-19’un ağır darbe indirdiği Çaykur Rize, 11 eksikle çıktığı mücadelesinden 1 puan çıkardı. Samudio’nun golüne M.Topal yanıt verdi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 22:11 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 06:50
Ne Rize ne Başakşehir

'de 21. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen ile 1-1 berabere kaldı. Golcüsü Skoda da dahil olmak üzere 8 hasta ve 3 tane de sakat futbolcusundan yoksun deplasmana giden Çaykur Rizespor 90 dakika sahada savaştı ve 1 puanla sahadan ayrılmayı bildi.

TELEFONLA YÖNETTİ

Mücadelenin 49'uncu dakikasında Samudio'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor, 64'te 'ın golüne engel olamayınca beraberlikle yetindi. Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Sumudica, karantinada olduğu için takımı telefonla yönetti.

FERNANDES GELDİ

Başakşehir, eski Alanyasporlu 'i kadrosuna kattı. Al Ittihad ile kontratını fesheden Şilili yıldız ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Fernandes'in turuncu-lacivertlilerde 9 numarayı giyeceği öğrenildi.

MUHAR KAYSERİ'DE

Hırvat ön libero Karlo Muhar'ı renklerine kattı. 25 yaşındaki futbolcu, Polonya ekibi 'dan sezon sonuna kadar kiralandı. Bu sezon 16 maça çıkan Muhar 1 asist yaptı, 4 sarı kart gördü.

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