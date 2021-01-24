Ne Rize ne Başakşehir

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen Başakşehir ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Golcüsü Skoda da dahil olmak üzere 8 hasta ve 3 tane de sakat futbolcusundan yoksun deplasmana giden Çaykur Rizespor 90 dakika sahada savaştı ve 1 puanla sahadan ayrılmayı bildi.

TELEFONLA YÖNETTİ

Mücadelenin 49'uncu dakikasında Samudio'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor, 64'te Mehmet Topal'ın golüne engel olamayınca beraberlikle yetindi. Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Sumudica, karantinada olduğu için takımı telefonla yönetti.

FERNANDES GELDİ

Başakşehir, eski Alanyasporlu Junior Fernandes'i kadrosuna kattı. Al Ittihad ile kontratını fesheden Şilili yıldız ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Fernandes'in turuncu-lacivertlilerde 9 numarayı giyeceği öğrenildi.

MUHAR KAYSERİ'DE

Kayserispor Hırvat ön libero Karlo Muhar'ı renklerine kattı. 25 yaşındaki futbolcu, Polonya ekibi Lech Poznan'dan sezon sonuna kadar kiralandı. Bu sezon 16 maça çıkan Muhar 1 asist yaptı, 4 sarı kart gördü.