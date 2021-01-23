Başakşehir'in Çaykur Rizespor maçı 11'i belli oldu! CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, İrfan Can, Deniz Türüç, Berkay, Crivelli, Gulbrandsen
Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah Sabo, Doğan, Michalak, Samudio
BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.