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Başakşehir'in Çaykur Rizespor maçı 11'i belli oldu! CANLI

'in 21. haftasında Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ev sahibi ekip Kayserispor mağlubiyetini telafi etmek isterken eksikleri bulunan Karadeniz ekibi zorlu rakibini devirip üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Kritik müsabaka öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:12
Başakşehir'in Çaykur Rizespor maçı 11'i belli oldu! CANLI

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşmada hakem düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: , , , , , , , , , , Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah Sabo, Doğan, Michalak, Samudio

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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