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Başakşehir Çaykur Rizespor | CANLI

'in 21. haftasında Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip Kayserispor mağlubiyetini telafi etmek isterken eksikleri bulunan Karadeniz ekibi zorlu rakibini devirip üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:57
Başakşehir Çaykur Rizespor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşmada hakem düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...




BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Başakşehir: , , , , , , , , , , Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah Sabo, Doğan, Michalak, Samudio

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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