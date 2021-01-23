Başakşehir Çaykur Rizespor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...









BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, İrfan Can, Deniz Türüç, Berkay, Crivelli, Gulbrandsen

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur, Selim, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah Sabo, Doğan, Michalak, Samudio

BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir - Çaykur Rizespor maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.