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-Sivasspor MAÇI CANLI

'in 19. haftasında Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Aynı puanda bulunan iki ekipte mutlak 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:57
Medipol Başakşehir-Sivasspor MAÇI CANLI

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Başakşehir ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. 22 puanı bulunan iki ekipten Sivasspor 12. ise 13. sırada yer alıyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: , , , , , , , , , , Crivelli

Sivasspor: , , , Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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