Medipol Başakşehir-Sivasspor MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Başakşehir ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. 22 puanı bulunan iki ekipten Sivasspor 12. Medipol Başakşehir ise 13. sırada yer alıyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Medipol Başakşehir - Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz Türüç, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare