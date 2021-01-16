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- maçında yoğun kar yağışı

'in 19. haftasında sahasında Demir Grup 'u konuk etti. Karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından yoğun kar yağışı etkili oldu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:43
Başakşehir - Sivasspor maçında yoğun kar yağışı

- maçında etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem , müsabakanın 4. dakikasında görüşü kolaylaştıran turuncu topu istedi.

'in 19. haftasında Başakşehir, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin başlama düdüğüyle 'nda kar yağışı da şiddetini arttırdı. Maçın başlamasına dakikalar kala yağmur, yerini kara bıraktı. İlk dakikadan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy, 4. dakikada görüşün daha rahat olmasını sağlayan turuncu topu istedi. Zemin de yağış sebebiyle beyaza bürünürken, oyuncuların bu sebeple müdahalelerde zorlandığı görüldü.


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