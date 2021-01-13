Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir'den Davide Santon bombası! Görüşmeler başlıyor

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Medipol Başakşehir, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Turuncu lacivertliler, Roma'da forma şansı bulamayan Davide Santon'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir, transfer için Davide Santon ve kulübü Roma'ya resmi teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ



Santon yaz transfer döneminde de Başakşehir ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un Santon'u beğendiği ve oyuncu hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

BU SEZON ROMA'DA 4 MAÇTA GÖREV ALDI



Kariyerinde Inter, Cesena, Newcastle United ve Roma takımları bulunan 30 yaşındaki sağ bek bu sezon Roma'da 4 maçta görev aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE HANGİ OYUNCULAR SAĞ BEKTE GÖREV YAPTI?



Öte yandan Başakşehir'de sağ bek pozisyonunda görev alan Junior Caiçara sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı, İstanbul ekibinde bu pozisyonda Rafael, Uğur Uçar ve Muhammed Sarıkaya görev alıyor. Santon'un hem sağ bek, hem de sol bek pozisyonunda oynaması bu transferde güçlü kılıyor.