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Son dakika transfer haberi: 'den bombası! Görüşmeler başlıyor

Son dakika transfer haberi: 'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Turuncu lacivertliler, 'da forma şansı bulamayan 'u kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte tüm detaylar ve gelişmeler...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:41
Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir'den Davide Santon bombası! Görüşmeler başlıyor

'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen , sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Turuncu lacivertliler, 'da forma şansı bulamayan 'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

RESMİ TEKLİF YAPILDI
'un haberine göre; , transfer için Davide Santon ve kulübü Roma'ya resmi teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Santon yaz transfer döneminde de Başakşehir ve 'ın gündemine gelmişti.

Başakşehir Teknik Direktörü 'un Santon'u beğendiği ve oyuncu hakkında yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

BU SEZON ROMA'DA 4 MAÇTA GÖREV ALDI

Kariyerinde Inter, , ve Roma takımları bulunan 30 yaşındaki sağ bek bu sezon Roma'da 4 maçta görev aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE HANGİ OYUNCULAR SAĞ BEKTE GÖREV YAPTI?

Öte yandan Başakşehir'de sağ bek pozisyonunda görev alan sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı, İstanbul ekibinde bu pozisyonda , ve görev alıyor. Santon'un hem sağ bek, hem de sol bek pozisyonunda oynaması bu transferde güçlü kılıyor.

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