Başkentte şehir coştu

Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Başakşehir, başkentte altın değerinde 3 puan kazandı. Turuncu-lacivertliler 17'de solda ceza sahasında topla buluşup jeneriklik bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Visca'yla öne geçti. Başkent temsilcisi 3 dakika sonra beraberliği sağladı. Solda sıfıra yakın pozisyonda kazanılan frikikte topun başına geçen Çekiçi, kaleci Volkan'ın üzerinden fileleri sarstı: 1-1. İkinci yarıda 56'da Deniz'in ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Demba Ba, klasını konuşturup filelere gönderdi: 1-2. 84'te Pantsil, kaleci Volkan'ı geçemedi ve sarı-lacivertliler mutlak golden olup üst üste 2. yenilgisini aldı.