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Başkentte şehir coştu

Son şampiyon ekibi, ’nın jeneriklik golüyle öne geçti. aynı güzellikte Çekiçi’yle eşitledi. Son sözü fırsatçılığını konuşturan yıldız söyledi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Başkentte şehir coştu
Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen , başkentte altın değerinde 3 puan kazandı. Turuncu-lacivertliler 17'de solda ceza sahasında topla buluşup jeneriklik bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan 'yla öne geçti. temsilcisi 3 dakika sonra beraberliği sağladı. Solda sıfıra yakın pozisyonda kazanılan frikikte topun başına geçen Çekiçi, kaleci Volkan'ın üzerinden fileleri sarstı: 1-1. İkinci yarıda 56'da 'in ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu , klasını konuşturup filelere gönderdi: 1-2. 84'te , kaleci Volkan'ı geçemedi ve sarı-lacivertliler mutlak golden olup üst üste 2. yenilgisini aldı.
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