Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Başakşehir ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Fatih Terim Stadyumu'nda başladı.
BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Mahmut, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Deniz, Berkay, Visca, Chadli, Gulbrandsen
BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Donald, Osman, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes
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