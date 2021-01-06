Haberler Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor maçı CANLI

- BB maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında , sahasında BB 'u ağırlıyor. Son şampiyon, ligdeki kötü gidişatına son vermek istiyor. BB Erzurumspor ise alt sıralardan kurtulmak için puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:58
Medipol Başakşehir - BB Erzurumspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Başakşehir ile BB. kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - BB. Erzurumspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da Fatih Terim Stadyumu'nda başladı.

BAŞAKŞEHİR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Mahmut, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Deniz, Berkay, Visca, Chadli, Gulbrandsen

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Donald, Osman, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

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