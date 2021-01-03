Haberler Medipol Başakşehir Canlı yayında açıkladı! Edin Visca ve Mahmut Tekdemir...

Canlı yayında açıkladı! ve ...

Son dakika transfer haberi: 'de geçen sezon şampiyon olan ve bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'de transfer kazanı kaynıyor... Turuncu lacivertlilerin 2 başarılı futbolcusu ve ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Usta isim, formda olan 2 futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler ve tüm detaylar...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 18:31
Canlı yayında açıkladı! Edin Visca ve Mahmut Tekdemir...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen takımlar ara transfer dönemi çalışmalarına hız kazandırdı.

Canlı yayında açıkladı! Edin Visca ve Mahmut Tekdemir...

'de oynadıkları futbolla bir çok kulübün transfer radarına giren ve ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Canlı yayında açıkladı! Edin Visca ve Mahmut Tekdemir...

devlerinden Fenerbahçe, turuncu lacivertlilerin yıldız oyuncusu 'yı radarına almıştı.

Canlı yayında açıkladı! Edin Visca ve Mahmut Tekdemir...

Başarılı futbolcu de büyük takımların transfer listesine girmişti.

Canlı yayında açıkladı! Edin Visca ve Mahmut Tekdemir...

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Haydi Maça programında 'in 2 yıldızı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında açıkladı! Edin Visca ve Mahmut Tekdemir...

Akcan, "Medipol Başakşehir'de Visca ve Mahmut gibi birkaç oyuncu kulüp izin verirse başka takımlara gitmeyi düşünebilirler" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA