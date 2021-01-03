Canlı yayında açıkladı! Edin Visca ve Mahmut Tekdemir...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen takımlar ara transfer dönemi çalışmalarına hız kazandırdı.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen takımlar ara transfer dönemi çalışmalarına hız kazandırdı.
Medipol Başakşehir'de oynadıkları futbolla bir çok kulübün transfer radarına giren Edin Visca ve Mahmut Tekdemir ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, turuncu lacivertlilerin yıldız oyuncusu Edin Visca'yı radarına almıştı.
Başarılı futbolcu Mahmut Tekdemir de büyük takımların transfer listesine girmişti.
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Haydi Maça programında Başakşehir'in 2 yıldızı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Akcan, "Medipol Başakşehir'de Visca ve Mahmut gibi birkaç oyuncu kulüp izin verirse başka takımlara gitmeyi düşünebilirler" ifadelerini kullandı.