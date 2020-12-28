Ne şehir ne Paşa

Süper Lig'in iki İstanbul ekibi Başakşehir ile Kasımpaşa, dün Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Başakşehir, 27'de Visca'nın pasında Chadli ile 1-0 öne geçti. Paşa, bu gole 36'de Yusuf Erdoğan ile yanıt verdi. 43'te Kasımpaşa'da Aytaç Kara çift sarıdan kırmızı kart gördü. İkinci yarıda Başakşehir'in iki şutu direkten döndü. 84'de Armin Hodzic, 10 kişi oynayan Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi. 90+1'de Visca, Başakşehir'e 1 puanı getirdi. Ligde tam 6 maçtır kazanamayan son şampiyon Başakşehir, 16 puanla 16. sırada yer aldı.

SKRTEL'DE AŞİL ŞOKU

B.Şehir'in Slovak yıldızı Martin Skrtel, dün şanssız bir sakatlık yaşadı. 50. dakikada kontratakta geri koşarken bir anda yerde kalan Skrtel, sedye ile sahayı terk etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan tecrübeli oyuncunun aşil tendonunun koptuğu ve sezonu kapattığı bildirildi.