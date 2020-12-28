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Ne şehir ne Paşa

, 50 dakika 10 kişiyle oynayan önünde 1 puanı zor kurtardı. 6 maçtır kazanamıyorlar.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 23:07 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Ne şehir ne Paşa

'in iki ekibi ile , dün Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Başakşehir, 27'de Visca'nın pasında Chadli ile 1-0 öne geçti. Paşa, bu gole 36'de Yusuf Erdoğan ile yanıt verdi. 43'te Kasımpaşa'da çift sarıdan kırmızı kart gördü. İkinci yarıda Başakşehir'in iki şutu direkten döndü. 84'de Armin Hodzic, 10 kişi oynayan Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçirdi. 90+1'de Visca, Başakşehir'e 1 puanı getirdi. Ligde tam 6 maçtır kazanamayan son şampiyon Başakşehir, 16 puanla 16. sırada yer aldı.

SKRTEL'DE AŞİL ŞOKU

B.Şehir'in Slovak yıldızı , dün şanssız bir sakatlık yaşadı. 50. dakikada kontratakta geri koşarken bir anda yerde kalan Skrtel, sedye ile sahayı terk etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan tecrübeli oyuncunun aşil tendonunun koptuğu ve sezonu kapattığı bildirildi.

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