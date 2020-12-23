Başakşehir'den Fenerbahçe maçı sonrası imalı paylaşım!

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
6. dakika Mahmut Tekdemir ile öne geçen turuncu-lacivertliler Nazım, Tisserand, Hustavo ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1 mağluğ ayrıldı.
Başakşehir'de ayrıca teknik direktör Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İMALI PAYLAŞIM GELDİ
Karşılaşmanın ardından Başakşehir'den imalı paylaşım geldi. Maaç sonu paylaşımında turuncu-lacivertliler patlak top kullandı.
İşte o paylaşım
⚽️ MAÇ SONUCU | ... pic.twitter.com/t70GklqiL4— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 23, 2020