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'den maçı sonrası imalı paylaşım!

'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahöe'ye 4-1'lik skorla boyun eğen 'den maç sonu şmalı paylaşım geldi. Turuncu-lacivertliler maç sonu paylaşımını patlamış top kullanarak yaptı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 21:18 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 21:24
Başakşehir'den Fenerbahçe maçı sonrası imalı paylaşım!

'in 14. haftasında Medipol deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

6. dakika Mahmut Tekdemir ile öne geçen turuncu-lacivertliler Nazım, Tisserand, Hustavo ve Mert Hakan'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 4-1 mağluğ ayrıldı.

Başakşehir'de ayrıca teknik direktör , Rafael ve İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İMALI PAYLAŞIM GELDİ

Karşılaşmanın ardından Başakşehir'den imalı paylaşım geldi. Maaç sonu paylaşımında turuncu-lacivertliler patlak top kullandı.

İşte o paylaşım

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