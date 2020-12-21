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maçı öncesi 'de corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif

'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Turuncu-lacivertliler resmi sitesinden, 1 futbolcunun Covid19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 19:48 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 20:04
Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif

ile kritik maçta karşı karşıya gelecek olan 'den corona virüsü açıklaması geldi. Turuncu-lacivertliler resmi sitesinden, 1 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, ve protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır.

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