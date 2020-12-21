Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif

Fenerbahçe ile kritik maçta karşı karşıya gelecek olan Başakşehir'den corona virüsü açıklaması geldi. Turuncu-lacivertliler resmi sitesinden, 1 futbolcunun Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.



Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır.