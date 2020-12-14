Haberler Medipol Başakşehir Pierre Webo: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım

: Başkan 'a minnettarım

Yardımcı Antrenörü , Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain () ile oynadıkları müsabakanın dördüncü hakemi tarafından ırkçı söylemlere maruz kalmasına ilişkin hesabından bir açıklama yaptı. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Kamerunlu antrenör, Başkan 'a ayrı bir parantez açıp, "İlk andan itibaren yanımızda olduğunu hissettiren Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım" ifadesini kullandı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 20:56
Pierre Webo: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım

Şampiyonlar Ligi H Grubu son haftasında 'da oynanan Paris Saint-Germain - müsabakasının dördüncü hakemi , turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuş ve karşılaşma yarıda kalmıştı. , yaşanan bu olaya ilişkin üzerinden bir açıklama yayımladı.

Webo, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şampiyonlar Ligi'nde ile oynadığımız maçta insanlık adına üzücü bir olay yaşadık. Bana kullanılan ırkçı kelimeye tepki göstererek net bir duruş sergileyen ve sahaya çıkmayan Başakşehir ailesine teşekkür ediyorum. Paris Saint- Germain Kulübü de bize destek verip sahaya çıkmayarak olay karşısında önemli bir duruş göstermiştir. Irkçılık asla kabul edilemez, insanlar ten renklerine göre ayrılamaz.
Bize sonsuz destek verip arkamızda duran kulüp başkanımız 'a ve ilk andan itibaren yanımızda olduğunu hissettiren 'a minnettarım.

Umarım 8 Aralık ırkçılık konusunda bir dönüm noktası olur ve bir daha ayrımcılığa yönelik böyle olaylar yaşanmaz. O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından telefonla arayarak ve mesaj atarak desteklerini ileten herkese çok teşekkürler.
Son sözüm ise taraftarlarımıza: İyi ki varsınız."


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