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- Gaziantep FK maçı CANLI

'in 12. haftasında , Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler, rakibini devirip zirve iddiasını sürdürmek, Gaziantep de zorlu deplasmanda 3 puana uzanıp sürpriz yapmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 18:00 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 18:59
Başakşehir - Gaziantep FK maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Turuncu-lacivertliler, rakibini devirip zirve iddiasını sürdürmek, Gaziantep de zorlu deplasmanda 3 puana uzanıp sürpriz yapmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK CANLI


BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, , Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen,

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer,

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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