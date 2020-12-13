Başakşehir - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.