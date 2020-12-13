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- Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu!

'in 12. haftasında , Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Takımlar hangi 11'lerle sahaya çıkacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 18:00 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 18:16
Başakşehir - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen,

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer,

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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