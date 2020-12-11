UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen gruptaki son maçında, PSG'ye 5-1 yenilen Başakşehir, İstanbul'a döndü. Rumen 4. hakem Sebastien Coltescu tarafından ırkçılığa maruz kalan yardımcı antrenör Webo ve teknik direktör Okan Buruk, 8 Aralık gecesi yaşananları ve maçı anlattı. Webo, "Öncelikle maçta bana verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ederim. Sahada adil kararlar yoktu, biz de itiraz etmiştik. Sonra da ağza alınmaması gereken söz garibime gitti ve sınırı aşmıştı. Sonra da olaylar başladı" dedi.

DEVAM ETTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ

Okan Buruk ise dünyanın verdiği tepkinin önemi dikkat çekip, bunun devam ettirilmesinin çok önemli olduğunu altını çizdi. Okan Buruk, "Üzücü bir gece yaşadık. Dünyanın verdiği tepki çok önemliydi, bunu devam ettirmek çok önemli. Olaylardan sonra maça hazırlanmak da çok zor oldu. Oyuncularla konuşmalarımız oldu. Sahada istediğimiz gibi oynayamadık. Psikolojik olarak hasar vardı üzerimizde. Maça odaklanamadık" değerlendirmesinde bulundu.