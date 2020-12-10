Romanya’dan özür

Rumen hakem Coltescu'nun ırkçı tavrının ardından ülkesinden de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Romanya Spor Bakanı Ionut Stroe, şunları söyledi: "Irkçı, yabancı düşmanı veya ayrımcı olarak yorumlanabilecek her türlü yorumu şiddetle kınıyorum. Bizi temsil etmeyen bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim."