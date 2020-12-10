Rumen hakem Coltescu'nun ırkçı tavrının ardından ülkesinden de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Romanya Spor Bakanı Ionut Stroe, şunları söyledi: "Irkçı, yabancı düşmanı veya ayrımcı olarak yorumlanabilecek her türlü yorumu şiddetle kınıyorum. Bizi temsil etmeyen bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim."
Romanya’dan özür
Rumen hakem Coltescu'nun ırkçı tavrının ardından ülkesinden de bir açıklama geldi.
Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 01:04 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50