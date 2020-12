Paris’te büyük rezillik

Bİld: Paris'te ırkçılık skandalı Sport1: Şampiyonlar Ligi beklenmedik bir ırkçılık skandalı yaşıyor. Başakşehir oyuncuları sahayı terk ettiklerinde tek doğru olanı yaptılar. La Gazzetta dello Sport: Paris'te şok! Webo, 4. hakem Coltescu'nun sarf ettiği ırkçı söz nedeniyle olayın kurbanı oldu. Corriere dello Sport: Irkçı 4. hakem. Irkçılık lekesi maçın hakemlerine geldi. Tuttosport: Paris'te rezillik. Başrolü içler acısı bir sahneyle 4. hakem oynadı. Guardian: Irkçılık skandalı. Irkçı hakem maçı erteletti. As: Irkçılığa son verin L'Equipe: Bıktık artık! Maçın ertelenmesi, beklenen sondu. Futbol olarak adlandırılabilecek bir şey kalmamıştı ve bu maç, tarihe geçti. The New York Times: Hakemin ırkçılık içerikli söylemlerinin ardından PSG ve Medipol Başakşehirli oyuncular stada çıkmayı reddetti.