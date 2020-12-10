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Medipol 'e pilotundan destek! "Yolunuz daima açık olsun"

Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşan takımı akşam saatlerinde özel uçakla yurda dönerken, uçakta anons sürpriziyle karşılaştı. Uçağın , yaptığı anonsta, "Bu yolculukta beraberiz. Ve her zaman sizinleyiz. Yolunuz daima açık olsun." diyerek, turuncu-lacivertlilere destek verdi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 20:14 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 20:29
Medipol Başakşehir'e THY pilotundan destek! "Yolunuz daima açık olsun"

Şampiyonlar Ligi H grubunda, deplasmanda 'nın takımına konuk olan Futbol Kulübü, 8 Aralık gecesi Webo'nun maruz kaldığı ırkçılık olayları sonrasında kararlı bir duruş sergileyerek mücadelenin bir sonraki güne ertelenmesini sağlamıştı. Yarıda kalan maçın dün akşam tamamlanmasının ardından bugün yurda dönmek için 'na ait TK 3234 sefer sayılı uçağa binen Başakşehir kafilesine, uçuş ekibi sürpriz jest yaptı.

"HER ZAMAN SİZİNLEYİZ"

Kaptan Pilot , yaptığı anonsta zorluklara birlikte göğüs gereceklerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Ülkemizin değerli temsilcisi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün kıymetli futbolcuları, teknik ekibi ve yöneticileri. Kaptanınız konuşuyor! Belki bu maçı kaybettiniz ancak göstermiş olduğunuz duruşla, nice gönülleri kazandınız. Kanatlarını barışa, dostluğa ve kardeşliğe açan Türk Hava Yolları ailesi olarak sizin göğsünüzde yer almaktan, zorluklara birlikte göğüs germekten gurur duyuyoruz. Bu yolculukta beraberiz. Ve her zaman sizinleyiz. Yolunuz daima açık olsun."

Anonsun bitmesinin ardından başta olmak üzere uçakta bulunan tüm kafile alkışladı.

"BARIŞA GİDEN BU YOLCULUKTA HEP BERABERİZ"
Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında, kültürleri ve insanları tek bir renkte buluşturuyoruz. Mavide... Bir futbol maçında Başakşehir Futbol Kulübü'müzün maruz kaldığı ayrımcılığa da yine gökyüzünde karşılık veriyoruz. Dostluğa, kardeşliğe ve barışa giden bu yolculukta hep beraberiz" ifadelerini kullandı.

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