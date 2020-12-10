Böylesi görülmedi

Şampiyonlar Ligi'nde dün son karşılaşmasına çıkan Başakşehir, PSG'ye farklı mağlup oldu ama alınan sonuçtan çok temsilcimizin duruşu konuşuldu. Önceki gece 4. hakem Coltescu'nun ırkçı sözleri nedeniyle yarıda kalan maç, 14. dakikadan itibaren devam etti. Turuncu-lacivertlilerin ırkçılığa karşı duruşunun ardından yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyayı harekete geçirdi, bu çirkin olaya karşı herkes en net tavrını gösterdi.

TEK GOL MEHMET TOPAL'DAN

Maç öncesi hakemler ve iki takım oyuncuları, Devler Ligi müziği eşliğinde orta saha çizgisinde diz çöktü, ırkçılığı protesto etti. Organizasyon tarihinde ilk kez böyle bir görüntü yaşanırken, mücadele de centilmenlik havasında geçti. 21, 38 ve 50'de attığı gollerle Neymar öne çıktı. Mbappe 42'de penaltıdan olmak üzere 61'de ağları havalandırdı. Başakşehir'in tek golü 57'de Mehmet Topal geldi ve karşılaşma PSG'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

AYNI TİŞÖRTLERLE SAHAYA ÇIKTILAR

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları sahaya Başakşehir ve PSG logolarının yer aldığı ve üzerinde İngilizce 'ırkçılığa hayır' yazan tişörtlerle çıktı

'IRKÇILIĞA HAYIR'

PSG taraftarları, dünkü maç öncesi Paris Stadı'nda kale arkasına tribününe şu pankartı astı: "Webo'ya destek olan oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Irkçılığa hayır

HOLLANDALI DÜDÜK ÇALDI

Önceki gün maçı yönetmek için sahaya çıkan Rumen hakem ekibi, Coltescu'nun ırkçı söylemi sebebiyle değiştirildi. 14. dakikadan itibaren devam eden maça Hollandalı Danny Makkelie atandı. Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşı Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yaptı. 4. hakem de Polonya'dan Bartosz Frankowski oldu.

MÜFETTİŞ ATANDI

UEFA, PSG-Başakşehir mücadelesinin yaşanan ırkçılık olayı peşini bırakmadı. UEFA, disiplin soruşturması yürütmek üzere önceki gece yaşananlar için müfettiş atadı.

'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALILAR'

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Webo'ya yönelik ırkçı söylemi kınadı, "Sorumluların hak ettikleri cezayı alacağını umuyorum" diye konuştu.