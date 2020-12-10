Haberler Medipol Başakşehir Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ırkçılık tepkisi! "Bu yaklaşım affedilemez"

Başkan 'dan ırkçılık tepkisi! "Bu yaklaşım affedilemez"

Erdoğan'ın ırkçı sözlere tavrı netti: “’daki maçta gelen bu hadise, bu ülkede son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının yeni bir ifadesidir. Medipol de sahadan çekilerek çok kararlı bir duruş sergilemiştir”

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 00:54 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ırkçılık tepkisi! "Bu yaklaşım affedilemez"

'da önceki gece ile arasında oynanan ve ırkçı sözlerin damga vurduğu karşılaşmayla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Fransa'daki, Başakşehir-Paris Saint Germain maçında meydana gelen bu hadise, Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir ve buradaki bu yaklaşım asla affedilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Irkçı söylemle ilgili benim de yetkilelerinin de açıklamaları oldu. Başakşehir sahadan çekilerek çok kararlı bir duruş sergiledi. , ırkçı söylemde bulunan maçın 4. hakemini görevden almasına rağmen Medipol Başakşehir yöneticilerinin karara direndi, 'Bizim için bu yeterli olmaz' dedi. Başakşehirli oyuncular ve diğer oyuncular, bu noktada kararlı duruş sergiledi. Fransa maalesef ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi."

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