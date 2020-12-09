Haberler Medipol Başakşehir Son dakika: Süper Lig'de oynanacak Başakşehir - Gaziantep FK maçının saati değişti!

: 'de oynanacak - FK maçının saati değişti!

Medipol ile FK arasında Pazar günü oynanacak olan 12. hafta maçının saati değişti. yaptığı açıklamada karşılaşmanın başlama saatinin 19.00 olarak güncellendiğini belirtti.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 17:39
Son dakika: Süper Lig'de oynanacak Başakşehir - Gaziantep FK maçının saati değişti!

12. hafta maçında Medipol ile FK karşı karşıya gelecek. Pazar günü 16.00'da oynanacağı belirtilen mücadelenin başlama saati değiştirildi. 'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ekip arasındaki müsabaka aynı gün saat 19.00'a alınmasına karar verildi.

Şampiyonlar Ligi'nde ile oynanan mücadelede Başakşehir yardımcı antrenörü 'nun 4. hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kalmasının ardından maç durmuş ve 1 gün sonraya ertelenmişti.

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