Son dakika: Süper Lig'de oynanacak Başakşehir - Gaziantep FK maçının saati değişti!

Süper Lig 12. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. 13 Aralık Pazar günü 16.00'da oynanacağı belirtilen mücadelenin başlama saati değiştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ekip arasındaki müsabaka aynı gün saat 19.00'a alınmasına karar verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan mücadelede Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'nun 4. hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kalmasının ardından maç durmuş ve 1 gün sonraya ertelenmişti.