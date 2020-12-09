PSG - Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen H grubu 6. hafta maçında Başakşehir ile Paris Saint Germain karşı karşıya geliyor. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadele ertelendiği 14. dakikadan itibaren başladı. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de....





PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe.

Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Başakşehir maçı saat 20.55'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.



HAKEMLERİN TAMAMI DEĞİŞTİ!

4. hakemin ırkçı söylemi sonrası ertelenen karşılaşmada bütün hakemlerin değiştirilmesine karar verildi. PSG - Başakşehir maçının yeni orta hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu. Makkelie'nin yardımcılıklarını Mario Diks ve Marcin Boniek yapıyor.

PARC DES PRINCES IRKÇILIĞA KARŞI TEK YÜREK!

Yaşanan bu skandalın ardından PSG - Başakşehir maçı öncesi ırkçılık protesto edildi. Maçın oynandığı Parc des Princes Stadyumu'nda ırkçılık karşıtı pankartlar açıldı ve Pierre Webo'ya destek verildi.

İKİ TAKIM FUTBOLCULARI EL ELE!

Paris Saint Germain ile Başakşehir sahaya el-ele, omuz-omuza çıktı. İki takım futbolcuları ırkçılığa hayır tişörtleri giydi. Kırmızı kartı dondurulan Webo da kulübede yerini aldı ve alkışlarla desteklendi.