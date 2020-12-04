Başakşehir değil, Okan!.. Başakşehir hiç abartmıyorum, Manchester ve Paris St. Germain'in hallerine de bakınca, birinci çıkabileceği bir gurupta, tıpkı Milli Takım gibi, sonuncu oldu. Tıpkı küme düşen Milli Takım gibi, birinci olup Şampiyonlar Ligi'ne devam edeceğine, sonuncu olup Avrupa Ligi'ne bile kalamadı ve annesinin ligine döndü.

...Ve bu hezimetin sorumlusu, tıpkı Milli Takım'da Şenol Hoca'da olduğu gibi, Başak'ta da Okan Hoca oldu.. Şenol nasıl kararsız, şaşkınsa, Okan Hoca da ayni kusurlar içindeydi. O geniş kadrodan hâlâ istikrarlı bir iskelet çıkaramadı. Oynadığı maçları okuyamadığı ve sonra analiz edemediği için ne bir 11 kurabildi, ne de etkili olacak taktiği belirleyebildi.

Tıpkı Şenol Hoca gibi maçlara korkak başladı ve iş işten geçtikten, kaybedecek şeyi kalmadıktan sonra hücumu düşünebildi. İlk yarı sahaya çıkan 11'e ve oynadığı futbola bakın?. Baştan sona savunmaya yönelik bir 11.. Topu rakibe bırakan, kendi yarı sahasına çekilen, garantili, yani yana ve geriye paslarla oynayan ve sadece tek taraflı yengeç futbolu ile hücum eden bir oyun.. Yani Fatih Hocamın futbolumuza armağan ettiği çirkin futbol..

...Ki Fatih Hocam da o futboldan ve yabancı aşkından vazgeçti ve geçen hafta yıllardan beri en iyi futbolunu oynadı, Galatasaray... Dilerim o Türk ağırlıklı onbire sahip çıkar, başta Belhanda o ruhsuz lejyonerleri gene kenarda oturtur.

Okan Buruk, bu sezon tek doğru maçı olmayan, hemen her şutu elinden kaçırdığı için blokaj yerine, yumruklayıp rakibe asist yapan Mert'e nasıl güvenir de kaleye koyar.. Geleni gideni yedi zaten..

Onun devraldığı takım, sağlı sollu, bek kanat adamı ikili hücumları ile rakibi darmadağın eden harika bir hücum futbolu oynuyordu. Hem Clichy'yi, hem Elia'yı satarak, solu bitirdi. Sağda Caiçara/Visca ikilisi kaldı.

"İkinci yarı iyiydik" demiş.. Kabahat kimde Okan?. İlk yarı çıkardığın 11'de bir tek sol kanat hücumu var mıydı?. Rafael ve Visca ikilisi sağda bir tek kanat hücumu yaptı mı?. Ne zaman sağda bu ikili, solda Deniz/Chadli öldürücü ataklar yapmaya başladı, ne zaman orta saha gerçek lideri Mahmut Tekdemir'e kavuştu, Leipzig darmadağın oldu. 3-1'den maçı çevirdin, 4-3'e gidecek duruma geldin, ama geleni gideni yiyen Mert, bir pis vuruşu daha seyretti.

Maça ikinci yarıdaki 11 ve futbolla, ilerde basarak çıksan, Mert'in boş bıraktığı kaleye rağmen, rakibe yarım düzine atar, gene kazanırdın.