Hat-trick’e yazık oldu

Başakşehir'in gol ayaklarından İrfan Can, beklentileri boşa çıkarmadı. Milli futbolcu, ilk yarının uzatma dakikalarında Visca'nın kullandığı kornerin ardından ceza yayı üzerinde topla buluştu. Gelişine yaptığı klas vuruşla ağları havalandırdı. 72'de bu sefer ceza sahası dışından tam köşeye gönderdiği müthiş ayak içi plasesi, ağlarla buluştu. 85'te yine sahne alan 25 yaşındaki milli yıldızın, kullandığı serbest vuruşta üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu. Ancak Devler Ligi'nde hattrick'le siftah yapan yıldız orta sahanınbu müthiş performansı, yenilgiye engel olamadı.