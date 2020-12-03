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Bu goller yenmez

Teknik Direktörü , “Yiyeceğimiz golleri yemedik. Yemeyeceğimiz golleri yedik” dedi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 23:59 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Bu goller yenmez
Leipzig'i elinden kaçıran 'de , grupta çok şanssız mağlubiyetler yaşadıklarını vurguladı. " ile ve Bundesliga'yı tempo olarak karşılaştırıyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde de yüksektir ve biz bu tempolara çıktık" ifadelerini kullanan Buruk, şunları söyledi: "Yiyeceğimiz golleri yemedik. Yemeyeceğimiz golleri yedik. Kaybettiğimiz bütün maçlarda bunu yaşadık. Maçlara kötü başlangıçlar yaptık. Oyunun devamında çevirmeye çalıştık. Şampiyonlar Ligi, İrfan Can için çok önemli. İyi takımlarda oynamak istiyorsa bunu ortaya koyması gerektiğini söyledik. Oyunun iki yönünde de iyi oynadı."
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