Bu goller yenmez

Leipzig'i elinden kaçıran Başakşehir'de teknik direktörOkan Buruk, grupta çok şanssız mağlubiyetler yaşadıklarını vurguladı. "Süper Lig ile Premier Lig ve Bundesliga'yı tempo olarak karşılaştırıyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde de yüksektir ve biz bu tempolara çıktık" ifadelerini kullanan Buruk, şunları söyledi: "Yiyeceğimiz golleri yemedik. Yemeyeceğimiz golleri yedik. Kaybettiğimiz bütün maçlarda bunu yaşadık. Maçlara kötü başlangıçlar yaptık. Oyunun devamında çevirmeye çalıştık. Şampiyonlar Ligi, İrfan Can için çok önemli. İyi takımlarda oynamak istiyorsa bunu ortaya koyması gerektiğini söyledik. Oyunun iki yönünde de iyi oynadı."