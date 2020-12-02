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- maçına damga vuran adam! 'dan hat-trick...

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Medipol , evinde RB 'i ağırladı. Turuncu lacivertliler müsabakadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılırkeni Kahveci attığı 3 golle takımının yıldızı oldu. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 00:20 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 00:22
Başakşehir - Leipzig maçına damga vuran adam! İrfan Can'dan hat-trick...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve 'in yıldızı Kahveci, turuncu-lacivertlilerin RB ile oynadığı müsabakada attığı gollerle damga vurdu.

Başakşehir karşılaşmadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılırken İrfan Can, 45+2, 72' ve 85'te rakip fileleri havalandırarak geceye damgasını vurdu.

AVRUPA PEŞİNDE
Öte yandan İrfan Can Kahveci attığı gollerle Avrupa piyasasını yeniden üzerine çekerken, sezon başında gerçekleşmeyen Sevilla transferinden daha iyi bir transfer yapmak istediğini gözler önüne serdi.

Bununla beraber Başakşehir - Leipzig müsabakasını Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutlarının da takip ettiği kaydedildi.

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