Başakşehir - Leipzig maçına damga vuran adam! İrfan Can'dan hat-trick...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertlilerin RB Leipzig ile oynadığı müsabakada attığı gollerle damga vurdu.

Başakşehir karşılaşmadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılırken İrfan Can, 45+2, 72' ve 85'te rakip fileleri havalandırarak geceye damgasını vurdu.

AVRUPA PEŞİNDE

Öte yandan İrfan Can Kahveci attığı gollerle Avrupa transfer piyasasını yeniden üzerine çekerken, sezon başında gerçekleşmeyen Sevilla transferinden daha iyi bir transfer yapmak istediğini gözler önüne serdi.

Bununla beraber Başakşehir - Leipzig müsabakasını Avrupa'nın önemli kulüplerinin scoutlarının da takip ettiği kaydedildi.