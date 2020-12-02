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- Leipzig | 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi H grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Stadyumu'nda Leipzig'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı, 11'leri ve hakemi futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri, Leipzig'i yenerek gruptaki 2. galibiyetini de almak istiyor. Peki, Başakşehir - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:58 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 19:44
Başakşehir - Leipzig | 11'ler belli oldu

Medipol , Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında ekibi Leipzig'i konuk edecek. Başakşehir Stadı'ndaki karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Leipzig maçı 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay, İrfan Can, Edin Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. 'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain () ve Leipzig 6'şar puana sahip. İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı.

RB Leipzig deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Julian Nagelsmann, "Şampiyonlar Ligi'nde her zaman kazanmak için çıkarsınız. Bu maç da farklı olmayacak. Gruptan çıkmak konusunda pozitiftim. İşin iyi yanı üçüncü şahıslara bağlı değiliz. Hedeflerimize kendi başımıza ulaşabiliriz. Başakşehir'e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek. PSG maçında üstün bir performans sergileyeceğimizi gösterdik" şeklinde konuştu.

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer alamayacak. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek.

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