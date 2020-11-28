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- Denizlispor maçı CANLI

'in 10. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde karşısında sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılan turuncu-lacivertliler, Horozlar'ı devirip moral bulma peşinde. Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor ise zorlu deplasmandan üç puanla dönüp sürpriz yapmak istiyor. Başakşehir - Denizlispor maçının canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:54
Başakşehir - Denizlispor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Medipol ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. Geçtiğimiz hafta sonu önce 'a, ardından da hafta içi Devler Ligi'nde 'a mağlup olan turuncu-lacivertliler, Denizlispor karşısında üç puandan başka bir ihtimali düşünmüyor. Başarısız sonuçların ardından ile yolları ayıran konuk yeşil-siyahlılar da zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp alt sıralardan kurtulmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR CANLI


BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: , Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba.

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Özer, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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