Başakşehir - Denizlispor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. Geçtiğimiz hafta sonu önce Beşiktaş'a, ardından da hafta içi Devler Ligi'nde Manchester United'a mağlup olan turuncu-lacivertliler, Denizlispor karşısında üç puandan başka bir ihtimali düşünmüyor. Başarısız sonuçların ardından teknik direktör Robert Prosinecki ile yolları ayıran konuk yeşil-siyahlılar da zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp alt sıralardan kurtulmak istiyor.

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR CANLI





BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba.

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Özer, Bakalorz, Murawski, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega

BAŞAKŞEHİR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Denizlispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.