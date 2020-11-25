Canın sağ olsun Başakşehir!

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, İstanbul'da tarih yazıp 2-1 mağlup ettiği M.United'a İngiltere'de direnemedi. Old Trafford'da ilk 35 dakikada Bruno Fernandes (2) ve Rashford'un gollerine engel olamayan turuncu-lacivertliler, sonrasında Demba Ba'yla 2 gol fırsatından yararlanamadı. Senegalli forvet, 38 ve 42. dakikalarda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

İKİNCİ MAÇ LEIPZIG'LE

İkinci yarıda İngiliz devine sahayı dar eden Okan Buruk'un öğrencileri, Deniz Türüç'le 1 gol bulsa da gerisini getiremedi. Özellikle Visca'nın şut bombardımanına tuttuğu United, zor anlar yaşadı. Deniz, 75'te müthiş bir frikikle farkı ikiye indirdi. 79'da Visca'nın şutu üst direkte patladı. 87'de yine Visca'nın şutunu De Gea kurtardı. 90+2'de ise James sonucu ilan etti: 4-1. Başakşehir, 2 Aralık'ta İstanbul'da Alman ekibi Leipzig'i ağırlayacak.

RIBERY'DEN SONRA DENİZ TÜRÜÇ ATTI

Başakşehir'in tek golünü kaydeden Deniz, müthiş bir frikikle M.United'ı avladı. Türüç'ün, 75'te kullandığı frikik tam köşeye gitti. De Gea şutunu çıkarsa da topun çizgiyi geçmesine engel olamadı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atan Deniz, 2010'da Ribery'den sonra ManU'ya frikikten gol atan ilk futbolcu oldu.

ESKİ CİMBOMLU TELLES'TEN ASİST

Galatasaray'da 2015- 16'da forma giyen Telles, Başakşehir karşısında asiste imza attı. M.United'ın attığı 2. golde Brezilyalı sol bekin sol kanattan yaptığı ortasını elinden kaçıran kaleci Mert Günok'un hatasını Fernandes affetmedi. Portekizli maestro, Mert'ten seken topu ağlara göndermekte zorlanmadı.

NE YAPTIN DEMBA BA

Başakşehir'de ilk maçın yıldızlarından Demba Ba, bu sefer suskun kaldı. İstanbul'da United'a ilk golü atan isim olan Senegalli forvet, ilk yarıda 38'de kafa vuruşundan yararlanamadı. 42'de de kaleciyle karşı karşıya şutu, rakip savunmaya çarpıp kornere çıktı.

HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Okan Buruk: 90 dakika iyi mücadele ettik. 3-2'yi bulsak maçın içine girebilirdik. Grupta şansımız devam ediyor.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Sayılara baktığımızda iki takım da birbirine yakındı. Oyunda fark yaratan oyuncu Bruno Fernandes'ti. Cavani faktörünü de saymak lazım. Hücum anlamında daha çok baskı yaptılar. Erken yediğimiz gol var. İkinci yarı değişiklikler yaptık, sistemi değiştirdik. 3-1 sonrası rakip kaleye gittik. 3-2'yi yakalayıp maçın içine girebilirdik. 90 dakika mücadele ettik. Oynayacağımız 2 takımla da arada 3'er puan fark var. Hiçbir şey bitmedi bizim için. 3.'lük ve 2.'lik şansımız sürüyor."

CHADLI İLK KEZ 11'DE

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ManU'yla İstanbul'da oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, Aleksic'in yerine Nacer Chadli'ye ilk 11'de şans verdi. Belçikalı futbolcu da temsilcimizde ilk kez bir maça 11'de başladı. Sakatlığını atlatan ve ligde G.Birliği ve Beşiktaş maçlarında oyuna sonradan giren Chadli, ilk kez 11'de yer aldı.

UNİTED'DA REVİZYON

Manchester United, İstanbul'da kaybettiği maçın ilk 11'inde 5 değişiklik ile sahasındaki karşılaşmaya başladı. İngiliz ekibinde İstanbul'da forma giyen, Henderson, Tuanzebe, Shaw, Mata ve Matic'in yerine, De Gea, Lindelöf, Telles, Fred ve Cavani ilk 11'de sahaya çıktı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Telles, Başakşehir'e karşı ilk 11'de yer aldı.