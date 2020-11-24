Manchester United - Başakşehir | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir zorlu Old Trafford deplasmanında Manchester United ile karşılaşıyor. Okan Buruk ve öğrencileri mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





İLK 11'LER

MANCHESTER UNITED: De Gea, Lindelöf, Maguire, Wan - Bissaka, Alex Telles, Van de Beek, Fred, Bruno Fernandes, Martial, Rashford, Cavani

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca, Demba Ba

MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Başakşehir maçı 23:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetiyor.