Haberler Medipol Başakşehir Manchester United - Başakşehir | CANLI

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Şampiyonlar Ligi H grubu 4. hafta maçında deplasmanında 'a konuk oluyor. Geçtiğimiz maçta ilk galibiyetini yine Manchester United'a karşı alan temsilcimiz Başakşehir, mutlak 3 puan için sahaya çıktı. İngiliz devi ise sahasında kazanarak rövanşı almak istiyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 20:59 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 23:25
Manchester United - Başakşehir | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol zorlu deplasmanında ile karşılaşıyor. ve öğrencileri mutlak galibiyet için sahaya çıktı. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İLK 11'LER
MANCHESTER UNITED: De Gea, Lindelöf, Maguire, Wan - Bissaka, Alex Telles, Van de Beek, Fred, Bruno Fernandes, Martial, Rashford, Cavani

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Chadli, Deniz Türüç, Edin Visca,

MANCHESTER UNITED - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester United - Başakşehir maçı 23:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetiyor.

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