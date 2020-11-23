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'tan açıklaması! "İlk testi pozitif çıktı ama..."

'nde 'la deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz 'de teknik direktör açıklamalarda bulundu. Havalimanında konuşan Buruk, kaleci 'un corona virüsü testinin önce pozitif ardından da 4 kez negatif çıktığını söyledi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 11:53
Okan Buruk'tan Mert Günok açıklaması! "İlk testi pozitif çıktı ama..."

'ndeki tek temsilcimiz Medipol , İngiliz ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir Teknik Direktörü , seyahati öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

Durumu merak edilen kaleci 'la ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Mert, 10 gündür Milli Takım'da kamptaydı. Burada testi pozitif çıktı. Sonraki 4 testi ise negatif çıktı. En dikkatli oyuncularımızdan birisi. Milli Takım kampında da bir sorun yaşanmadı. 4 testinin de negatif çıkmasının ardından UEFA da 'oynatabilirsiniz' deyince, biz de kafileye aldık. UEFA'nın anlaşmalı olduğu yerde yaptığımız test negatif çıktı, Mert oynayabilecek" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ayrıca sakatlığı bulunan isimlerle ilgili de "Aleksic bizimle beraber değil, 'ın adalesinde yırtık oluştu, o da bizimle değil. Crivelli'nin sakatlığı devam ediyor" dedi.

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