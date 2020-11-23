Okan Buruk'tan Mert Günok açıklaması! "İlk testi pozitif çıktı ama..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Manchester United ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiltere seyahati öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

Durumu merak edilen kaleci Mert Günok'la ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Mert, 10 gündür Milli Takım'da kamptaydı. Burada testi pozitif çıktı. Sonraki 4 testi ise negatif çıktı. En dikkatli oyuncularımızdan birisi. Milli Takım kampında da bir sorun yaşanmadı. 4 testinin de negatif çıkmasının ardından UEFA da 'oynatabilirsiniz' deyince, biz de kafileye aldık. UEFA'nın anlaşmalı olduğu yerde yaptığımız test negatif çıktı, Mert oynayabilecek" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ayrıca sakatlığı bulunan isimlerle ilgili de "Aleksic bizimle beraber değil, Mehmet Topal'ın adalesinde yırtık oluştu, o da bizimle değil. Crivelli'nin sakatlığı devam ediyor" dedi.