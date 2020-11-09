Chadli böyle istedi

M.United zaferiyle ses getiren Başakşehir, G.Birliği'ni büyük bir çekişmeye sahne olan maçta son 10 dakikada devirdi. Kırmızı- siyahlılar henüz 28. saniyede Sefa'yla öne geçti. 19'da Murat'ın şutu direkten döndü. 23'te Aleksic'in şutunda top direği yaladı. 34'te Candeias'ın kaleciyle karşı karşıya çalım denemesinde kaleci Mert, ayaklarıyla topa müdahale edip gole izin vermedi ve devre kırmızı-siyahlıların üstünlüğüyle sona erdi.

10'U İSABETLİ 22 ŞUT, 1 DİREK, 2 GOL

İkinci yarıda ise sahada Başakşehir şov vardı. Berkay ile bir topu direkten dönen, İrfan Can ve Giuliano'yla gole çok yaklaşan turuncu-lacivertliler, son 10 dakikada giren Monaco'dan yıldız transferi Chadli'yle coştu. 31 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı sol açık, adrese teslim ortalarıyla 80'de Gulbrandsen, 90+4'te de Mehmet Topal'ı golle buluşturup, takımına hayat verdi: 2-1. Turuncu-lacivertliler, ligde 4'te 34 yaparken, yenilmezlik serisini de 5 maça yükseltti.

İLK MAÇINDA ŞOV YAPTI

Başakşehir'in Fransız ekibi Monaco'dan transfer ettiği Nacer Chadli, bu sezon turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk maçında yaptığı 2 asistle kalitesini gösterdi. Chadli, 59 kez Belçika Milli Takımı formasını giyerken, 8 defa da ağları sarstı.

KİLİT AÇICI CHADLI

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, M.United zaferi sonrası konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını belirtirken, Chadli'yi övdü. Buruk, "Chadli bu tür kapanan takımlara karşı bizim için kilit açıcıdır. Eğer olsaydı kilidi açardı dediğimiz maçlar vardı. Bunu yaptı" dedi.

KIRMIZI DİRENCİ KIRDI

G.Birliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, kırmızıdan sonra dirençlerinin kırıldığını vurguladı. Işık, "İlk yarıda girdiklerinizi atamazsınız, o baskı sizi bir şekilde boğuyor. Kırmızı direncimizi kırdı. Sonra iki kötü gol yedik" yorumunda bulundu.