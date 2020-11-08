Şehir’de iki isim belirsiz

Bugün sahasında G.Birliği'ni ağırlayacak Başakşehir'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı süren Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu- lacivertli ekipte tedavileri devam eden Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir'in durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı belirtildi.