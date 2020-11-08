Bugün sahasında G.Birliği'ni ağırlayacak Başakşehir'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı süren Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu- lacivertli ekipte tedavileri devam eden Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir'in durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı belirtildi.
Şehir’de iki isim belirsiz
Bugün sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Başakşehir'de tek eksik bulunuyor.
Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:48 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50