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Şehir’de iki isim belirsiz

sahasında 'ni ağırlayacak 'de tek eksik bulunuyor.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:48 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Şehir’de iki isim belirsiz

sahasında G.Birliği'ni ağırlayacak 'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı süren Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu- lacivertli ekipte tedavileri devam eden Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir'in durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı belirtildi.

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