Tarih yazarı Medipol Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Lig'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, yine destan yazdı... Gruptaki 3. maçında Manchester United'ı ağırlayan Bozbaykuşlar, ilk galibiyetini güçlü rakibine karşı aldı: 2-1. Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz, 13'üncü dakikada Edin Visca'nın uzun pasını kontrol eden Demba Ba ile buldu. Senegalli forvet, ceza sahasına kadar sürdüğü topu kaleci Henderson'un yanından yaptğı plase bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

VISCA RESİTALİ

Deniz Türüç'ün pasında topun üzerinden atlayan Demba'nın arkasındaki Visca, 40. dakikada farkı ikiye çıkardı: 2-0. ManU'da, Martial 43'te farkı bire indirse de 90 dakikanın sonunda galip gelen taraf Başakşehir oldu: 2-1. Gruptaki ilk zaferini elde eden Başakşehir, 3 puanla tanışırken, gelecek haftalara daha bir umutla bakmaya başladı. Turuncu-lacivertliler, 26 Kasım'da Manchester United deplasmanında 4. maçına çıkacak.