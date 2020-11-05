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Tarih yazarı

ve Visca’nın golleri ile zafere uzanan ekibimiz Şampiyonlar Ligi’nde aldı ve ülkemiz için hayati önemde bir 3 puan aldı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:27 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Tarih yazarı Medipol Başakşehir

Şampiyonlar Lig'nde ülkemizi temsil eden , yine destan yazdı... Gruptaki 3. maçında 'ı ağırlayan Bozbaykuşlar, güçlü rakibine karşı aldı: 2-1. Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz, 13'üncü dakikada Edin Visca'nın uzun pasını kontrol eden ile buldu. Senegalli forvet, ceza sahasına kadar sürdüğü topu kaleci Henderson'un yanından yaptğı plase bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

VISCA RESİTALİ

Deniz Türüç'ün pasında topun üzerinden atlayan Demba'nın arkasındaki Visca, 40. dakikada farkı ikiye çıkardı: 2-0. ManU'da, Martial 43'te farkı bire indirse de 90 dakikanın sonunda galip gelen taraf Başakşehir oldu: 2-1. Gruptaki ilk zaferini elde eden Başakşehir, 3 puanla tanışırken, gelecek haftalara daha bir umutla bakmaya başladı. Turuncu-lacivertliler, 26 Kasım'da Manchester United deplasmanında 4. maçına çıkacak.

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