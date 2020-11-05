Okan Buruk: Gurur duydum

Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası galibiyetten dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Aramızda konuşmuştuk. Galip gelip İzmir'e hediye etmek istiyoruz demiştik" dedi. İlk iki maçta özgüven kazandıklarını belirten Buruk, sözlerine şöyle devam etti: Leipzig ve PSG maçlarını puanla bitirebilirdik. ManU'dan 3 puan alınca o maçlara ayrıca üzüldük. Bizim için çok önemliydi. Ülkece kötü bir şey yaşadık. Vefat eden insanların ailelerine hediye ediyoruz. Ülke adına iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. İyi oyunculara sahibiz. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik. Bizi destekleyen herkese teşekkürler. Ülkemiz için çalışmaya devam...