Haberler Medipol Başakşehir Okan Buruk: Gurur duydum

: Gurur duydum

’in hocası : Ülke adına iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Galibiyet ’e hediye olsun.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:32 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Okan Buruk: Gurur duydum
'in teknik direktörü , karşılaşma sonrası galibiyetten dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Aramızda konuşmuştuk. Galip gelip 'e hediye etmek istiyoruz demiştik" dedi. İlk iki maçta özgüven kazandıklarını belirten Buruk, sözlerine şöyle devam etti: Leipzig ve maçlarını puanla bitirebilirdik. ManU'dan 3 puan alınca o maçlara ayrıca üzüldük. Bizim için çok önemliydi. Ülkece kötü bir şey yaşadık. Vefat eden insanların ailelerine hediye ediyoruz. Ülke adına iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. İyi oyunculara sahibiz. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Bir Türk takımının neler yapabileceğini gösterdik. Bizi destekleyen herkese teşekkürler. Ülkemiz için çalışmaya devam...
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