Haberler Medipol Başakşehir Demba Ba affetmedi

affetmedi

Senegalli yıldız, ağlarını havalandırarak ’in gruplarındaki ilk golünü attı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 00:28 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Demba Ba affetmedi
karşısında 'in ilk golünü atan aynı zamanda kulüp tarihine geçti. Senegalli golcü oyuncu böylece tarihinde Başakşehir adına gol atan ilk oyuncu oldu. Demba Ba aynı zamanda Şampiyonlar Ligi grup ve sonraki aşamalarında 3. golünü attı. Demba Ba daha önce forması giyerken 04 ve takımlarına karşı gol atmıştı. Chelsea forması giyerken Manchester United karşısında 8 maça çıkan ve 3 gol atan Demba Ba, Başakşehir forması altında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk maçında Manchester United'a gol atmayı başardı.
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