Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Manchester United maçı açıklaması

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Manchester United'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Sahaya iyi bir mücadele olduğuna vurgu yapan Gümüşdağ, "Başakşehir tarihinde böyle bir galibiyet yok. Hep zor takımları seçiyoruz. Paris, Manchester United, Leipzig. Zor bir kuraya rağmen Paris maçı da müthiş mücadeleydi. Bugün Başakşehir'e yakışan bir performanstı." dedi.

"OYUNCU KARDEŞLERİMİ KUTLUYORUM"

Göksel Gümüşdağ sözlerini, "Adeta bir milli maç edasındaydı. Ülke puanına verilecek katkı çok önemli. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz." ifadeleriyle tamamladı.