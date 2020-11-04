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Medipol Başkanı 'dan maçı açıklaması

'nde sahasında 'ı 2-1'lik skorla devirerek tarihindeki ilk Devler Ligi galibiyetini alan 'de maçın ardından başkan açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Başakşehir tarihinde böyle bir galibiyet yok. Hep zor takımları seçiyoruz. , Manchester United, Leipzig. Zor bir kuraya rağmen Paris maçı da müthiş mücadeleydi." dedi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:36 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:47
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Manchester United maçı açıklaması

Başkanı , 'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Sahaya iyi bir mücadele olduğuna vurgu yapan Gümüşdağ, "Başakşehir tarihinde böyle bir galibiyet yok. Hep zor takımları seçiyoruz. , Manchester United, Leipzig. Zor bir kuraya rağmen Paris maçı da müthiş mücadeleydi. Bugün Başakşehir'e yakışan bir performanstı." dedi.

"OYUNCU KARDEŞLERİMİ KUTLUYORUM"

Göksel Gümüşdağ sözlerini, "Adeta bir milli maç edasındaydı. Ülke puanına verilecek katkı çok önemli. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz." ifadeleriyle tamamladı.

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