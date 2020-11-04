Başakşehir evinde Manchester United'ı ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Başakşehir, H Grubu 3. maçında, grup lideri İngiliz ekibi M.United'ı ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayımlanacak. Leipzig ve PSG maçlarında rakiplerine korkulu anlar yaşatmasına rağmen sonuç alamayan turuncu-lacivertliler, dünya devi ManU karşısında siftah yapmak istiyor. Temsilcimizde sakat olan Chadli, Caiçara, Azubuike, Crivelli ve Uğur Uçar, görev alamayacak.



Süper Lig'de 3 maçtır kazanan Başakşehir, son olarak Konya'da 2-1 galip gelmeyi başardı.



MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafel, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba

Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Tuanzebe, Wan Bissaka, Matic, Tominay, Rashford, De Beek, Mata, Cavani



AVRUPA'DA İYİ, LİGDE KÖTÜ

Grupta ilk iki maçını kazanan M.United, deplasmanda PSG'yi 2-1, Old Trafford'da Leipzig'i 5-0 mağlup etti. United, Avrupa'daki başarılı performansını ise Premier Lig'de gösteremiyor.



Solskjaer'in öğrencileri ligde 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 3 maçı kaybederek 7 puanla 15. sırada yer aldı.



İngiliz devinde sakatlıkları süren Jones ve Bailly ile koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Telles, maçta oynayamayacak.





"ARTIK SONUÇ LAZIM"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Leipzig ve PSG maçlarında üzerine koyarak devam ettiklerini söylerken, maç sonucuna işaret etti. Başarılı hoca, "Hangi takımla oynarsanız oynayın, bir şekilde rakibinizin etkili yanından korkuyorsunuz. Her maçı kazanmak istiyoruz. İlk iki maçta göstermeye çalıştık. Rakip güçlü, oyun güzel ama artık bize sonuç lazım" dedi.

