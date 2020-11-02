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Şehir affetmedi

Hafta içi ’yi elinden kaçıran ekibi, Jevtovic (K.K) ve Aleksic’le 3 puanı kaptı. 3’te 3 yapan Şehir, M.United karşılaşması öncesi moral buldu

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 21:46 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Şehir affetmedi
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan son şampiyon , toparlanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde dünya devi 'yi elinden kaçıran turuncu-lacivertliler, deplasmanında 2 golle galibiyete uzandı. Maça hızlı başlayan Konyaspor, 19'da penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Skubic, topu kaleci Mert'e nişanlayıp, takımı adına çok önemli bir avantajı kullanamadı. 39'da Visca, 44'te Giuliano, kaleci Sehic'e takıldı. Hemen 1 dakika sonrasında ise ekibi yaptığı baskının sonucunu aldı. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde, Konya'dan Jevtovic ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.


3 DEĞİŞİKLİK DE YETMEDİ
Konyaspor hocası İsmail Kartal, ikinci yarıya 3 değişiklikle birden başladı.
Hurtado, Cikalleshi ve Eduok'la hücum hattını güçlendiren Kartal, buna rağmen kalesinde gole engel olamadı. 58'de Sehic'ten dönen, Skrtel'in kaleye paralel vurduğu topu Aleksic tamamladı ve farkı ikiye çıkardı:
0-2. 69'da Kravets'in golü ev sahibine yetmedi ve Başakşehir maçı 2-1 kazandı.
İstanbul ekibi üst üste 3. galibiyetini alırken, art arda 2. kez yenilen Konyaspor'un 3 puan hasreti ise 4 karşılaşmaya yükseldi.

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