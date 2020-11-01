Okan Buruk o anı anlattı! Mert Günok'a...

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'a konuk olan ve mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası açıkalamalarda buludu.

"HAYDİ MERT KURTAR! DEDİM"

Başakşehir Teknik Direktörü Buruk, yaptığı konuşmada, "Mert Günok'un kurtardığı penaltı çok kritikti. İçimden 'Haydi Mert bu sene ilk penaltını kurtar dedim' ve kurtardı. Önemli bir galibiyet aldık. Enzo Crivelli'nin sakatlığı bizi üzdü ama gelecek oyuncularımız var. Manchester'a hazır olmak durumundayız." dedi



CRIVELLI'NİN DURUMU KÖTÜ

Genç teknik adam Crivelli'nin sakatlık durumuna ilişkin ise, "Enzo Crivelli'nin durumu pazartesi günü net belli olur ama 2-3 hafta oynayamayacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle milli aradan sonra döner." açıklamasını yaptı.