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o anı anlattı! 'a...

Süper Lig'in 7. haftasında , deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Mücadele turuncu-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, maç sonrası basına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 18:41
Okan Buruk o anı anlattı! Mert Günok'a...

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'a konuk olan ve mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılan 'de teknik direktör , maç sonrası açıkalamalarda buludu.

"HAYDİ MERT KURTAR! DEDİM"
Başakşehir Teknik Direktörü Buruk, yaptığı konuşmada, "'un kurtardığı penaltı çok kritikti. İçimden 'Haydi Mert bu sene ilk penaltını kurtar dedim' ve kurtardı. Önemli bir galibiyet aldık. 'nin sakatlığı bizi üzdü ama gelecek oyuncularımız var. Manchester'a hazır olmak durumundayız." dedi

CRIVELLI'NİN DURUMU KÖTÜ
Genç teknik adam Crivelli'nin sakatlık durumuna ilişkin ise, "Enzo Crivelli'nin durumu pazartesi günü net belli olur ama 2-3 hafta oynayamayacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle milli aradan sonra döner." açıklamasını yaptı.

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