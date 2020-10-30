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Fransızlar ucuz yırttı!

Son finalist karşısında iyi oynayan temsilcimiz, iki basit gole engel olamadı. diğer maçta M. United, ’i yenerek haftanın en flaş sonucunu aldı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 00:01 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Fransızlar ucuz yırttı!
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası yine mükemmel maçlara sahne oldu. Temsilcimiz , mücadele ettiği H 'nda ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. 'yi konuk eden turuncu- lacivertliler, rakibine adeta kök söktürdü. Birçok gol fırsatından yararlanamayan Başakşehir, Kean'in iki basit golüne engel olamadı. Temsilcimiz, gelecek hafta oynayacağı M. United karşılaşması öncesinde umut verdi. diğer maçta ise M. United, 'i yenerek dikkat çeken bir sonuca imza attı. 63'te oyuna giren Rashford, 15 dakikada hat-trick yaptı. İlk hafta 'lık B. Münih yenilgisiyle sarsılan A.Madrid, Felix'in 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Salzburg'u 3-2'yle geçti. B Grubu'nda mücadele eden R. Madrid, M.Gladbach engelini de aşamadı ve 2-2'lik beraberlikle grupta son sırada kaldı. D Grubu'ndaki , Midtjylland'ı 'la geçerken; E Grubu'nda , 'ı 4-0 mağlup etti. Aynı grupta Sevilla, sayısız fırsatı harcadığı mücadelede Rennes'i tek golle geçti. Haaland'lı Dortmund, Zenit'i 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. G Grubu'ndaki , Ronaldo'suz 'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
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