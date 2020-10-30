Fransızlar ucuz yırttı!

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası yine mükemmel maçlara sahne oldu. Temsilcimiz Başakşehir, mücadele ettiği H Grubu'nda ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. PSG'yi konuk eden turuncu- lacivertliler, rakibine adeta kök söktürdü. Birçok gol fırsatından yararlanamayan Başakşehir, Kean'in iki basit golüne engel olamadı. Temsilcimiz, gelecek hafta oynayacağı M. United karşılaşması öncesinde umut verdi. Gruptaki diğer maçta ise M. United, Leipzig'i 5-0 yenerek dikkat çeken bir sonuca imza attı. 63'te oyuna giren Rashford, 15 dakikada hat-trick yaptı. İlk hafta 4-0'lık B. Münih yenilgisiyle sarsılan A.Madrid, Felix'in 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Salzburg'u 3-2'yle geçti. B Grubu'nda mücadele eden R. Madrid, M.Gladbach engelini de aşamadı ve 2-2'lik beraberlikle grupta son sırada kaldı. D Grubu'ndaki Liverpool, Midtjylland'ı 2-0'la geçerken; E Grubu'nda Chelsea, Krasnodar'ı 4-0 mağlup etti. Aynı grupta Sevilla, sayısız fırsatı harcadığı mücadelede Rennes'i tek golle geçti. Haaland'lı Dortmund, Zenit'i 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. G Grubu'ndaki Barcelona, Ronaldo'suz Juventus'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.